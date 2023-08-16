В Беларуси зарегистрировали группу "Вагнера" как образовательную организацию: все детали

В Беларуси ЧВК "Вагнер" зарегистрировали как образовательную организацию. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Министерства юстиции Беларуси.

Боевиков "Вагнера" оформили как ООО "Группа "Вагнер" (Таварыства з абмежаванай адказнасцю "Група "Вагнер") под регистрационным номером 791340854. Основным видом деятельности указано: "Другие виды образования, не включенные в другие группы".

Владельцем компании указан некий гражданин России Максим Петров.

Регистрация компании состоялась 4 августа, а ее адрес находится в селе Цель Осиповичского района. Именно там расположен полевой лагерь, куда прибыли "вагнеровцы" из России.

Этот же адрес был использован для регистрации другой компании — ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", 100% владения которой принадлежит главарю ЧВК Евгению Пригожину.

Напомним, в ГУР назвали задачу ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Ранее ТСН.ua писал все, что известно, где дислоцируются "вагнеровцы" и какие задачи будут выполнять в Беларуси.