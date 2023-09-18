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В Беларуси заявили, что готовы провести совместные военные учения с Польшей

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В Беларуси заявили, что готовы провести совместные военные учения с Польшей

Беларусь, военные учения

В Беларуси говорят, что теперь слово за Польшей.

В Беларуси заявили, что о готовности провести совместные военные учения с Польшей.

Соответствующее заявление сделал заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко, цитирует Zerkalo.io.

По его словам, на учениях могут отработать, в частности, противовоздушную оборону в рамках охраны общей границы, пограничную безопасность, противодействие трансграничным угрозам, связанным с биологическими и другими чрезвычайными ситуациями.

"Если поляки готовы провести с нами обучение, мы с удовольствием выступим с такой инициативой и рассмотрим, какие вопросы мы сможем отработать сообща", – заявил Муравейко.

Представитель Совбеза Беларуси добавил, что "будет предложение – появится наша ответная реакция и наши действия".

Напомним, что союзники НАТО начинают обширные морские учения "Северное побережье " у берегов Латвии и Эстонии.

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Дата публикации
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