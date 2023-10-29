В Беларуси заявили, что "имеют все основания пробить коридор" через Литву "силой оружия"

Однако, как отметил представитель Совбеза, Беларусь, скорее всего, не рискнет этого сделать.

В Беларуси обвинила Литву в "экономической агрессии" и заявили, что "имеют все основания пробить коридор" для транзита силой.

Об этом заявил Первый заместитель государственного секретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко, пишет независимое белорусское издание "Зеркало".

Журналисты приводят статью, о которой говорится о выступлении силовика, во время которого его особенно возмутило то, что Литва "блокировала транзит со стороны Белоруссии" (в феврале 2022 года).

"Литва фактически запретила нам перемещать свои товары через границу. По всем нормам международного права такой шаг касается экономической агрессии. С точки зрения банальной логики мы имеем все основания, чтобы прорубить жизненно важный для нас коридор силой оружия", — считает представитель Совбеза .

Однако в нынешних условиях "пробивать коридор" Беларусь, пожалуй, не рискнет, отметил он. Причиной назвал "беспрецедентное давление со стороны Запада".

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о третьей мировой войне.

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