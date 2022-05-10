В Беларуси заявили, что разворачивают ССО из-за "созданной ВСУ группировки в 20 тысяч" на юге

В Беларуси заявили, что создание 20-тысячной группировки украинских войск требует реакции. Минск в рамках проверки разворачивает на юге подразделения сил спецопераций.
Кроме того, в Беларуси заявили, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие у границ республики.
Такое заявление сделал начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Беларуси Виктор Гулевич.
"Созданная Вооруженными силами Украины группировка на южном операционном направлении общей численностью до 20 тыс. человек также требует от нас реакции", – сказал Гулевич.
Он подчеркнул, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие у границ Беларуси.
"Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем вдвое как в количественном, так и качественном отношении", – отмечается в заявлении.
Глава белорусского генштаба также заявил, что появление в акватории Средиземного и Балтийского морей группировки, несущей крылатые ракеты морского и воздушного базирования, увеличение авиационной группировки в Польше и странах Балтии якобы свидетельствуют "об нарастающей угрозе для Республики Беларусь".
"В целях обеспечения безопасности Республики Беларусь на южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях", — подчеркнул глава генштаба.
Он также сообщил, что в рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на западное и северо-западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы. Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, обеспечивающие боевое функционирование.
Согласно сообщению, в рамках проверки территориальной обороны в мае Беларусь проведет формирование территориальных войск в двух районах на юге и западе страны.
"С 10 мая 2022 исполнительными комитетами Брестской и Гродненской областей осуществляется формирование территориальных войск Кобринского и Лидского районов соответственно", – говорится в сообщении.
Из запаса на военное собрание планируется призвать около 430 человек. После окончания формирования воинских частей территориальных войск призванный личный состав приступит к выполнению задач по охране и обороне важных объектов.
"Проведенные мероприятия направлены на повышение способности местных органов управления по формированию территориальных войск и готовности органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск к выполнению задач по назначению", — сообщили в Минобороны Беларуси.
Напомним, 9 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусы – не агрессоры, но будут поддерживать Россию.
Читайте также: