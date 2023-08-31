В Беларуси заявили, что "солдаты НАТО пересекли их границу"

Белорусские пограничники заявляют, что военные Латвии зашли на их сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись назад.

Государственная пограничная служба Беларуси заявила, что якобы латвийские военные, входящие в блок НАТО, "пересекли их границу".

Об этом информируют белорусские пограничники, реакции со стороны Латвии или Альянса пока нет.

Инцидент якобы произошел в среду, 30 августа, на границе с Латвией в пункте пропуска Григоровщина, с латвийской стороны – Патерниеки.

Пограничная служба РБ опубликовала видео с камер видеонаблюдения, на которых якобы зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме. Белорусские пограничники пожаловались, что это были латвийские военные, которые зашли на их сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию. Вони не встигли вжити якихось заходів.

О факте незаконного пересечения Государственной границы Республики Беларусь в установленном порядке проинформирована смежная сторона.

Латвийские военные. ФОТО: сундуки с видео

Как сообщалось ранее, в Беларуси обостряется конфликт между "вагнеровцами" и МВД страны.

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