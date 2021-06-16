В Беларуси заявили, что Тихановская до сих пор в розыске

Она объявлена в розыск в странах СНГ.

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская до сих пор находится в межгосударственном розыске.

Об этом заявила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, передают российские РИА Новости.

"Эта гражданка находится в межгосударственном розыске", — сказала Чемоданова.

Также читайте В РФ исключили Тихановскую из базы разыскиваемых лиц: что на это повлияло

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел РФ исключило бывшего кандидата в президенты Беларуси и оппозиционера Светлану Тихановскую из базы разыскиваемых на российской территории лиц. Это произошло по инициативе белорусских правоохранительных органов.

Напомним, сейчас Светлана Тихановская находится в Литве, которая отказалась выдавать Минску оппозиционера. Причина в том, что по возвращении в Беларусь Тихановская рискует понести политических преследований.

Новости мира: принудительную посадку самолета в Минске могли готовить для захвата Тихановской

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку