В Беларуси заявили, что Тихановская до сих пор в розыске

Она объявлена в розыск в странах СНГ.
Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская до сих пор находится в межгосударственном розыске.
Об этом заявила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, передают российские РИА Новости.
"Эта гражданка находится в межгосударственном розыске", — сказала Чемоданова.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел РФ исключило бывшего кандидата в президенты Беларуси и оппозиционера Светлану Тихановскую из базы разыскиваемых на российской территории лиц. Это произошло по инициативе белорусских правоохранительных органов.
Напомним, сейчас Светлана Тихановская находится в Литве, которая отказалась выдавать Минску оппозиционера. Причина в том, что по возвращении в Беларусь Тихановская рискует понести политических преследований.