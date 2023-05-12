В Беларуси заявили о "попытке нападения" на военных, охраняющих границу

В Министерстве обороны Беларуси заявили о "попытке нападения" на военных, охраняющих госграницу. Якобы это совершил водитель грузовика с применением взрывчатки.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Вчера вечером на участке автодороги М-5 водителем большегрузного автомобиля была предпринята попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств, на группу военнослужащих, участвующих в усилении участков Государственной границы", — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что после нападения 51-летний водитель якобы попытался скрыться. Впрочем, его удалось задержать. Мужчину передали в правоохранительные органы, заявляют в Минобороны.

Информации о пострадавших нет.

Как сообщалось , в Беларуси началось учебное собрание для военнообязанных. Они продлятся с 11 мая по 2 июня в Гомеле, Мозырском и Ленинском районах Минска.

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