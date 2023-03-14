В Беларуси заявили о проведении планового призыва военнообязанных на сборы

Плановый призыв будет проходить в течение этого месяца.

В Беларуси 14 марта заявили, что планируют провести плановый призыв военнообязанных на сборы.

Об этом заявили в министерстве обороны Беларуси.

"В вооруженных силах продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей, в пределах которых в течение марта будет осуществляться плановый призыв военнообязанных на военные сборы", — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечают, что благодаря этому обучению "мужчины повысят профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами оружия, военной и спецтехники, а также примут участие в спланированных тренировках".

Напомним, на днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О призыве офицеров запаса на военную службу". В армию РБ и пограничную службу планируется призвать 250 офицеров.

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