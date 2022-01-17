В Беларуси заявили об обстреле своей границы со стороны Польши: фото

В Беларуси заявили об обстреле своей границы со стороны Польши: фото

На пограничном столбе №667 обнаружили повреждения от металлических шариков, которые нашли рядом.

В понедельник, 17 января, белорусские пограничники заявили об обстреле пограничного столба с изображением государственного герба Беларуси.

Как сообщили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь, знак на границе был обстрелян со стороны Польши.

Повреждение обнаружил наряд пограничников при обходе территории.

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"На щитке с изображением Государственного герба и табличке с номером зафиксированы пробоины, вероятно, от металлических шаров, обнаруженных вблизи столба", — сказано в сообщении.

На место происшествия срочно вызвали следственно-оперативную группу, а об этом "инциденте" уведомили польскую сторону.

Напомним, в сентябре 2021 года Госпогранкомитет Беларуси заявил, что белорусский пограничный знак был обстрелян с территории Украины.

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