В Беларуси журналиста приговорили к 1,5 года колонии за "оскорбление Лукашенко в чате"

В Беларуси журналиста приговорили к 1,5 года колонии за "оскорбление Лукашенко в чате"

Гордиевича обвиняют в том, что он якобы оскорбил Лукашенко и двух милиционеров в чате Telegram-канала.

В Беларуси приговорили к 1,5 года колонии журналиста местного издания "Першы рэгіён" Сергея Гордиевича за якобы обиду самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и двух милиционеров.

Об этом сообщает беларусская служба "Радио Свобода". Ивановский суд объявил приговор 2 августа.

50-летнего Гордиевича обвиняют в оскорблении Александра Лукашенко и двух милиционеров в чате Telegram-канала "Реальный Дрогичин".

Как уточняет правозащитный центр "Вясна", его признали виновным по трем статьям:

оскорбление представителей власти в связи с исполнением служебных обязанностей;

распространение заведомо ложных и таких, которые наносят ущерб репутации другого лица, данных, содержащих обвинения в совершении тяжкого преступления;

публичное оскорбление президента Беларуси.

Журналисту присудили 1 год и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд обязал изменить меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей и немедленно взять мужчину под стражу в зале суда.

В дополнение, от Гордиевича требуют выплатить компенсацию по 2 тысячи беларусских рублей за "моральный ущерб", нанесенный двум милиционерам.

Сам Гордиевич не признал своей вины и отказывался давать показания во время следствия, а на суде во время своей речи отметил, что пострадавших больше интересует его профессиональная деятельность.

Напомним, журналиста задержали 22 декабря 2020 года на пути из его города Дрогичин в Брест. В его квартире провели обыск, а самого хозяина держали под арестом 72 часа.

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