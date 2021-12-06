В Бельгии COVID-протесты завершились столкновениями с водометом и слезоточивым газом: подробности

Демонстранты бросали в сторону силовиков мусор и зажигали петарды с сигнальными ракетами.
В Бельгии в воскресенье, 5 декабря, полиция применила водомет и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, вышедших на улицы Брюсселя в знак протеста против жестких ограничений, введенных для сдерживания пандемии COVID-19.
Об этом сообщает The Associated Press.
Отмечается, что тысячи демонстрантов направлялись в штаб-квартиру Европейского Союза с лозунгом: "Свободу! Свободу!", а также плакатами с надписью: "Вместе за нашу свободу, права и наших детей". Некоторые митингующие также выступали против обязательной вакцинации.
Когда большинство участников преимущественно мирного марша разошлось, около сотни протестующих поспорили со стражами порядка, которые перекрывали доступ к зданию Еврокомиссии.
Впоследствии демонстранты начали бросать в сторону силовиков мусор и другие предметы, в том числе велосипед. Они зажигали петарды и сигнальные ракеты. В ответ полицейские применили водомет и слезоточивый газ. В то же время, информации о травмированных пока нет.
Напомним, что в пятницу премьер-министр Александер де Кроо заявил, что детские сады и начальные школы уйдут на каникулы на неделю раньше.
Кроме того, он объявил о решении правительства обязать детей от шести лет носить маски и ограничить мероприятия в закрытых помещениях двумя сотнями посетителей.
Ранее бельгийские власти также запретили работу ночных клубов и приказали барам и ресторанам закрываться не позднее 23:00.
В течение недели в Бельгии ежедневно в среднем регистрировали около 17 862 новых случаев заболевания COVID-19, что на 6% больше, чем неделю назад. К тому же количество госпитализаций в стране выросло на 4%.
Заметим, что протесты в Брюсселе проходят уже третью неделю подряд. Во время демонстраций, состоявшихся 21 ноября, пострадали три сотрудника полиции и один митингующий.
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