В Бельгии два священника устроили гей-оргию с наркотиками: один погиб, а второго – арестовали

69-летний святой отец с 60-летним товарищем "отрывались" прямо в приходском доме: нюхали поперсы, забрасывались экстази и занимались сексом.

В Бельгии британский священнослужитель скончался после ночи секса и наркотиков со своим бельгийским коллегой. Последнего уже арестовала и допрашивает полиция.

Об этом пишет CBS News.

69-летний святой отец с 60-летним товарищем "отрывались" прямо в приходском доме: нюхали поперсы, забрасывались экстази и прибегали к содомии.

В какой-то момент английскому гостю плохо – чуть после полуночи бельгийский священник вызвал скорую помощь, которая не смогла реанимировать его спутника.

"Похоже, что двое мужчин вместе употребляли экстази и попперс и вступали в половые отношения. Также были найдены две таблетки экстази", — сообщили в прокуратуре.

60-летнего священника допросил следователь судья и заключил под стражу. Его обвиняют в торговле наркотиками, что привело к смерти.

Папа Римский Франциск был в Бельгии в субботу и встретился с 17 пострадавшими от сексуального насилия духовенства. В ходе встречи он сказал, что церковь "предложит всю возможную помощь", чтобы помочь жертвам.

Как напоминает Рolitico, с 2012 года в Бельгии было зарегистрировано более 700 случаев жестокого обращения священнослужителей над детьми. Среди самых возмутительных эпизодов было снисходительное отношение церкви к епископу Брюгге Роджеру Вангелуве, которому разрешили уйти на пенсию в 2010 году после того, как он признался в сексуальном насилии над своим племянником. Папа Франциск только в начале этого года лишил епископа сана.

Напомним, в Польше произошел громкий секс-скандал из-за священников и мужчины-проститутки, которого те пригласили на свою "гулянку". Когда секс-работник потерял сознание, духовенство не пропускало к нему медиков, из-за чего вмешалась полиция.

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