В Бельгии экстренно собирают совет безопасности из-за дронов — что известно
Премьер Бельгии Барт Де Вевер созвал срочное заседание Совбеза после появления дронов в воздушном пространстве страны. Из-за инцидента приостановлены десятки рейсов в Брюсселе и Шарлеруа.
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер созывает экстренное заседание правительственного совета безопасности после серии инцидентов с беспилотниками, которые в ночь на 5 ноября приостановили работу нескольких аэропортов страны.
Об этом сообщил представитель премьера, отметив, что заседание состоится утром 6 ноября по запросу министра внутренних дел, передает "Радио Свобода".
Главная цель — обсудить ситуацию с безопасностью и возможные угрозы, которые повлекли за собой обнаружение дронов в воздушном пространстве Бельгии.
По данным AFP, вечером 4 ноября из-за подозрения на появление дронов временно приостановили все рейсы в главном аэропорту Брюсселя.
"Нет никаких вылетов или прибытий из-за подозрения на дроны", - подтвердил представитель аэропорта.
Подобные меры приняли и в аэропорту Шарлеруа - втором по размеру в стране, где авиадвижение также временно приостановили как меру пресечения.
Бельгийские власти сейчас выясняют, кому принадлежали дроны и могли ли они представлять угрозу национальной безопасности.
Напомним, в Бельгии вечером вторника, 4 ноября, было временно приостановлено воздушное движение в двух крупнейших аэропортах - Брюсселя и Льежа. Это было сделано из соображений безопасности после поступления сигналов о несанкционированных полетах дронов над территорией аэропортов.