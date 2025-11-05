В Бельгии экстренно собирают совет безопасности из-за дронов — что известно

Флаг Бельгии / © aif.md

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер созывает экстренное заседание правительственного совета безопасности после серии инцидентов с беспилотниками, которые в ночь на 5 ноября приостановили работу нескольких аэропортов страны.

Об этом сообщил представитель премьера, отметив, что заседание состоится утром 6 ноября по запросу министра внутренних дел, передает "Радио Свобода".

Главная цель — обсудить ситуацию с безопасностью и возможные угрозы, которые повлекли за собой обнаружение дронов в воздушном пространстве Бельгии.

По данным AFP, вечером 4 ноября из-за подозрения на появление дронов временно приостановили все рейсы в главном аэропорту Брюсселя.

"Нет никаких вылетов или прибытий из-за подозрения на дроны", - подтвердил представитель аэропорта.

Подобные меры приняли и в аэропорту Шарлеруа - втором по размеру в стране, где авиадвижение также временно приостановили как меру пресечения.

Бельгийские власти сейчас выясняют, кому принадлежали дроны и могли ли они представлять угрозу национальной безопасности.

