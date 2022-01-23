В Бельгии митинг против COVID-ограничений разогнали с помощью водометов и слезоточивого газа

Некоторые из участников приехали в Брюссель из Франции, Германии и других стран, чтобы выразить свою позицию.
Бельгийская полиция применила водометы и слезоточивый газ, пытаясь разогнать демонстрантов в Брюсселе, которые вышли на митинг против карантинных ограничений и вакцинации.
Об этом сообщает АР и Euronews.
По данным полиции, участие в протестах приняло около 50 тыс. человек. Сами организаторы называют цифру в 500 тысяч участников. Некоторые из них приехали из Франции, Германии и других стран, чтобы выразить свою позицию.
Протестующие кричали "Свобода" и лезли в драку с полицией. На одном видео видно, как протестующие, одетые в черное, атаковали здание, используемое дипломатической службой Европейского Союза.
BRUXELLES — Les policiers à el interior du Siège du Service europeen pour l'action exterior (SEAE) son violemment pris à partis.— Clément Lanot (@ClementLanot) January 23, 2022
Importantes tensions en cours. https://t.co/hgzhfku4iD pic.twitter.com/OI5VE21Cab
Полицейские применили к толпе водометы и слезоточивый газ после того, как демонстранты проигнорировали указания, переданные через громкоговорители, что время для демонстрации исчерпано и что они должны уйти.
Напомним, что во Франции невакцинированные не могут посещать рестораны даже с COVID-тестом.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.