Над секретным заводом в Бельгии летают неизвестные дроны: компания бьет тревогу

В Бельгии оборонная компания Thales Belgium заявила о неизвестных беспилотниках над заводом, где производят ракеты 70-миллиметрового калибра.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на директора компании Алена Кеврена.

В частности, дроны наблюдают над фортом Эвенье в восточном регионе Льежа, единственным бельгийским объектом, имеющим лицензию на сборку и хранение взрывчатых веществ для 70-мм ракет.

"Мы видим больше дронов, чем несколько месяцев назад. Мы обеспокоены, ведь установили системы обнаружения дронов на своих объектах. Мы можем использовать глушилки для блокировки сигнала, необходимого для управления дронами и их взбивания. Но нам это не позволяет закон", - подчеркнул Ален Кеврен.

По его словам, страны Европы должны ясно определить обязанности и порядок действий компаний по производству вооружения в таких случаях. В частности, речь идет о том, где истекают обязанности полиции и начинаются обязанности компании.

Ален Кеврен объяснит: проблема заключается в том, что это запрещено законом. Одним из опасений по поводу избиения беспилотников является то, что они могут нанести вред или травмировать людей, если упадут.

Напомним, руководитель Ryanair Майкл О'Лири подверг критике ЕС и призвал защитить европейские аэропорты. По его словам, отмена и приостановка рейсов "разрушительна". По его словам, беспилотники, нарушающие работу авиации в Европе, нужно сбивать.