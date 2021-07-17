В Бельгии наводнение унесло по меньшей мере 20 жизней, еще столько же считаются пропавшими без вести

В Бельгии наводнение унесло по меньшей мере 20 жизней, еще столько же считаются пропавшими без вести

Премьер-министр страны Александер Де Кроо объявил 20 июля Национальным днем траура.

Кроме Германии, где жертвами наводнения стали 133 человека, большая вода натворила бед и в Бельгии — там погибли по меньшей мере 20 человек.

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Как сообщает Deutsche Welle, еще 20 человек числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что наводнения, которые накрыли часть Европы, могут стать крупнейшими из тех, с которыми сталкивалась Бельгия, заявил глава правительства Александер Де Кроо. Ситуация во многих населенных пунктах остается крайне критической. Больше всего пострадала провинция Льеж на востоке королевства, в частности, в городе Пепенстер разрушены 20 домов.

Стоит отметить, что на западе Германии в результате наводнений погибли по меньшей мере 133 человека, более 600 людей травмированы. Немало городов и сел полностью затоплены и завалены деревьями и разбитыми машинами. Канцлер Ангела Меркель назвала ситуацию катастрофой.

От большой воды также страдают Нидерланды, Франция и Швейцария.

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