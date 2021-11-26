В Бельгии обнаружили первый случай заражения новым COVID-штаммом

Инфицировался человек, вернувшийся из-за границы.

В Бельгии подтвердили один случай заболевания новым COVID-штаммом.

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Бельгии Франка Ванденбрюке сообщило издание Bloomberg.

Глава министерства заявил, что инфицировался человек, прибывший из-за границы. Он не был вакцинирован от COVID-19. Отмечается, что симптомы инфицирования проявились через 11 дней после поездки в Египет через Турцию.

В свою очередь Reuters пишет, что в Бельгии анализируют два образца COVID-19, чтобы установить, являются ли они новым вариантом коронавируса, который обнаружили в Южной Африке.

Следует отметить, что в настоящее время Бельгия является единственной страной Европы, где подтвердили случай заражения вариантом коронавируса B. 1.1.529.

Напомним, в Южной Африке обнаружили новый вариант коронавируса, имеющий большое количество мутаций – B.1.1.529. Его впервые зафиксировали 11 ноября в Ботсване. Лондонский вирусолог Том Пикок отмечает, что комбинация коронавирусных мутаций в новом варианте "ужасающая". Он отмечает, что B.1.1.529 может быть "хуже, чем почти все остальные". В частности и "Дельта"-штамм, ныне доминирующий в мире.

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