В Бельгии обнаружили тело солдата, угрожавшего расправой вирусологу: что произошло

Вероятная причина смерти - самоубийство.
В Бельгии нашли тело бельгийского солдата Юргена Конингса, который пропал без вести в середине мая после того, как забрал оружие с военной базы и угрожал расправой вирусологу Марку ван Рансту.
Об этом пишет BBC News.
Мужчина был найден мертвым в нацпарке недалеко от голландской границы. Тело было обнаружено случайно: мэр города Масейк Йохан Толленаер почувствовал запах разложения трупа во время езды на велосипеде. Именно он обратился в полицию.
Заметим, что военный числился в списке подозреваемых экстремистов и выступал с угрозами, например в адрес эксперта Марка ван Ранста, который отвечает за борьбу коронавирусом в Бельгии. Вирусолога с семьей скрыли в безопасном месте после угроз.
Ранее полицейские нашли машину бельгийского солдата, в котором обнаружили четыре противотанковых гранатомета с боеприпасами.
Вероятная причина его смерти - самоубийство. Также сообщается, что Конингс оставил письма, в которых он писал, что "больше не может жить в обществе, где политики и вирусологи отняли у нас все".
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