В Бельгии офицер полиции шпионил в пользу России и Китая
Подозреваемый работал в отделе полиции Брюсселя.
Офицер безопасности из Брюсселя обвиняется в шпионаже в пользу Китая и, вероятно, России.
Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на местные СМИ и собственные источники.
Подозреваемый работал в отделе полиции Брюсселя. Его задержали на прошлой неделе, однако впоследствии уволили из-под стражи, применив определенные ограничения.
По данным источников Politico, обвинения, прежде всего, касаются шпионской деятельности в пользу Китая. В то же время следователи проверяют, не собирал ли правоохранитель дополнительно информацию для России.
Местные медиа отмечают, что офицера могли привлечь к сбору сведений из-за его доступа к международному дипломатическому сообществу в Брюсселе. Полицейский департамент города, где он работал, контролирует районы вблизи учреждений Европейского Союза.
Представитель местной полицейской службы, зона ответственности которой охватывает Брюссель и муниципалитет Иксель, подтвердил, что «в настоящее время продолжается внутреннее расследование».
Он воздержался от комментариев по поводу деталей дела, ссылаясь на тайну следствия.
Также от комментариев отказались в федеральной прокуратуре и федеральной полиции Бельгии.
