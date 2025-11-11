В Бельгии появились войска Британии - СМИ говорят о гибридном наступлении Путина

Военный Великобритании / © Associated Press

Великобритания направила подразделение Королевских ВВС в Бельгию для помощи в защите воздушного пространства, аэропортов и критической инфраструктуры от беспилотных атак. Это очередной шаг в ответе союзников на растущую угрозу дронов и гибридных операций, говорят эксперты.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Правительственные круги и военные представители не раскрывают всех деталей операции по соображениям безопасности, однако сообщается, что в мероприятия будут входить средства противовоздушной обороны и системы защиты от беспилотников — как кинетические, так и радиоэлектронные. Задача подразделения – прежде всего защита авиабаз, самолетов и летного персонала.

Аналитики называют такое развертывание признаком более широкого реагирования Запада на "серые" операции, которые не выглядят как традиционные военные кампании. Хотя прямая причастность Москвы к отдельным инцидентам с дронами не всегда подтверждена, модель атак совпадает с известными элементами гибридной войны — диверсионными, саботажными и информационными действиями, усложняющими и военное, и гражданское реагирование.

Эксперты отмечают, что опыт Украины ускорил развитие противодронных решений в Европе. Примеры:

Эстония представила противодронную ракету MK1 — относительно недорогое решение для массового поражения малых БпЛА;

в Великобритании разрабатывают лазерную систему Dragon Fire, которая должна в перспективе применяться для нейтрализации дронов с кораблей и, по планам, на наземной технике.

Представители разведки и ведомств безопасности отмечают: контроль над беспилотниками и электромагнитным спектром становится ключевым фактором в современных конфликтах. В гибридной войне поле боя расширяется — охватывает не только фронтовые районы, но и транспортную инфраструктуру, энергетику и цифровое пространство.

В то же время эксперты призывают сохранять осторожность в выводах об источниках атак. Атрибуция таких инцидентов сложна, требует тщательного анализа разведданных и координации союзников. В комментариях военные подчеркивают также необходимость совмещать технические решения с разведкой, процедурными мероприятиями и международным сотрудничеством.

К слову, накануне генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии Александер Зольфранк заявил, что Россия сохранила достаточно ресурсов, чтобы осуществить небольшую локальную атаку против территории НАТО уже хоть завтра. Зольфранк отметил, что решение Кремля о нападении на Альянс зависит от военной мощи России, ее боевого опыта и качества руководства, но в значительной степени от усилий НАТО по сдерживанию.