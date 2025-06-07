Полиция Бельгии

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В бельгийском городе Хаасроде были найдены мертвыми две украинок — 46-летняя женщина и ее 6-летняя дочь. На телах погибших обнаружены ножевые ранения, а пожар в доме, по предварительным выводам, был устроен специально.

Об этом сообщает прокуратура Львена.

«На телах обеих жертв есть ножевые ранения. Вскрытие состоится во вторник. Согласно предварительным выводам пожарного эксперта, пожар в доме был устроен специально», — говорится в сообщении.

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Местный телеканал VRT сообщает, что пожар зафиксировали утром 6 июня, примерно в 9:30. Пожарным удалось ликвидировать огонь около 10.20. Во время обследования дома были обнаружены тела двух человек. Женщина скончалась на месте, а ребенка пытались спасти, однако она тоже скончалась.

«Речь идет об украинской семье, которая проживает в нашей стране уже три года. Отец девушки до сих пор воюет на фронте в Украине. У женщины есть 16-летний сын, который на момент пожара учился в школе. За ним ухаживают», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в парке Легион в центре города Бадахос (Испания) было обнаружено тело исчезнувшего накануне 13-летнего украинца.

Мы ранее информировали, что в испанском пригороде Мадрида Посуело-де-Аларкон неизвестные застрелили бывшего украинского политика и беглого эксрадника президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова.

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