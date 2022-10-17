В Бельгии разоблачены агенты, пытающиеся усиливать влияние России в странах Европы — дипломат

Депутат бельгийского парламента посетил Львов, чтобы передать помощь Украине. Позже он должен приехать в Киев и Харьков.

В Европе обнаружили сеть, которая лоббирует интересы России, а именно в Бельгии находятся так называемые "российские дипломаты", пытающиеся усиливать влияние РФ в ЕС.

Об этом изданию LVIV.MEDIA сообщил депутат бельгийского парламента Жорж Даллеман.

"Несколько дней назад я отправил письмо представителю спецслужб, чтобы получить поддержку в этом вопросе. Сегодня вышла статья в довольно влиятельном издании с моим интервью о том, что Центральное разведывательное управление идентифицировало сеть в Европе, которая финансируется Россией. Брюссель может быть центром деятельности для этой сети, поскольку это город, в котором, в частности, находится Европейский парламент", — сообщил Даллеман.

По его словам, сейчас эта сеть должна быть ликвидирована.

Другой проблемой для Бельгии является присутствие "так называемых российских дипломатов".

"Я хочу, чтобы Бельгия их нашла. Это тоже политический вопрос, который обсуждается", — сказал Даллеман.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Украине идет война на истощение и зима будет тяжелой.

Ранее венгерский премьер заявил, что будет выступать против расширения санкций ЕС против России и спрогнозировал войну в Украине до 2030 года.

Также Орбан, называемый другом российского диктатора Путина, призвал отменить санкции против России.

Политолог Владимир Фесенко рассказал, как далеко в своей поддержке России уйдет венгерский премьер-министр.

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