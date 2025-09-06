В Бельгии сделали заявление о конфискации российских активов в пользу Украины

Флаг Бельгии / © aif.md

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево повторил, что его страна не поддерживает конфискацию замороженных российских активов, по большей части размещенных в бельгийских банках.

Об этом он заявил в интервью Euronews.

По словам главы МИД, такой шаг для Брюсселя «не является вариантом».

Это будет очень плохим сигналом для других стран мира. Некоторые из них также имеют активы, суверенные активы в Брюсселе или других местах Европы», — пояснил Прево.

Он добавил, что в Бельгии подробно рассматривали возможность конфискации замороженных средств России, но пришли к выводу: это подорвет доверие к евро и может негативно отразиться на авторитете европейских финансовых услуг.

Ранее сообщалось, что Британия передала Украине военную помощь на сумму более миллиарда фунтов стерлингов, источником которой стали замороженные российские активы.

Мы ранее информировали, что бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что использование Западом 300 миллиардов евро замороженных российских активов для поддержки Украины могло бы существенно изменить течение войны.