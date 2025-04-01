Птахи / © pexels.com

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В Бельгии похитили пятерых ценных голубей, среди которых был легендарный Финн – «Мона Лиза» спортивного голубоводства.

Об этом сообщило издание The Guardian .

Чемпион по гонкам голубей Том Ван Гавер однажды утром в ноябре зашел к своему голубятню и сразу почувствовал, что что-то не так. Часть дверей была сломана изнутри. Быстро стало ясно, что это не несчастный случай: воры проникли в вольер в Моортселе, Фландрия, и похитили пятерых птиц, в том числе Финна — одного из самых ценных племенных голубей. "Финн был Моной Лизой в мире голубей", - сказал Ван Гавер.

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Пять похищенных голубей, по оценкам, стоили 750 000 евро, но их истинная ценность была невозможной для определения, ведь Ван Гавер не собирался их продавать. Он планировал построить новый голубятня для старших птиц, чтобы они могли спокойно дожить свой возраст. Однако камеры наблюдения зафиксировали, как один из воров схватил Финна и положил хрупкого темного голубя с нефритовой шеей в пластиковый пакет.

Преступная сеть краж

Воровство голубей Ван Гавера — лишь один из многих случаев похищений, поразивших бельгийское сообщество голубеводов. «Эта проблема была всегда… но за последний год она взорвалась», — отметил Патрик Марсиль, генеральный секретарь Королевской федерации голубеводов Бельгии.

По оценкам федерации, между октябрем и серединой февраля произошло до 15 краж, во время которых было похищено около 500 голубей. Подозревают, что хорошо организованные преступные группировки из Восточной Европы целенаправленно угоняют чемпионских голубей для разведения. «Это не случайность. Это сеть, знающая точно, что ей нужно», — объяснил Марсиль.

Защита голубеводов

Центр разведения голубей Descheemaecker вблизи Антверпена, занимающегося спортивным голубоводством с 1955 года, последние десять лет усиливал меры безопасности. Территория обнесена стеной, двери заперты, установлены камеры и охрана. Стефан Дешеэмаэкер, внук основателя центра, считает, что может определить потенциального вора.

«Мы сразу видим, когда человек входит и начинает оглядываться и смотреть на камеры над собой. Мы знаем, что они пришли не просто посмотреть на голубей, а оценить, что можно украсть», — объясняет Дешеэмаэкер.

История гонок голубей

Гонки голубей, которые когда-то называли «конной гонкой для бедных», зародились в Бельгии в XIX веке, достигнув пика популярности после Второй мировой войны, когда в стране насчитывалось 200 000 голубеводов. Сегодня этот трудоемкий спорт постепенно теряет популярность.

Голубеводы принимают участие в соревнованиях, выпуская голубей на расстояние в сотни километров. Побеждает птица, которая быстрее всего долетела домой. Победителей определяют с помощью электронных меток на кавычках, фиксирующих время прилета.

Элитные голуби стоят больших денег. Один из потомков Финна недавно был продан за 45 000 евро. А в 2020 году китайский покупатель заплатил рекордные 1,6 миллиона евро за голубку по имени New Kim.

Отсутствие расследований

Несмотря на высокие цены, бельгийская полиция не уделяет больше внимания расследованию похищений голубей. Бывший полицейский Франс Бунгенеерс, двукратный национальный чемпион в знаменитой Барселонской гонке, сам стал жертвой кражи.

В 2016 году воры похитили 60 его голубей, включая Iron Lady Ellie — международную чемпионку. «Я плакал, как маленький мальчик, увидев это утром. Земля ушла из-под ног», — вспоминает он.

Сначала прокуроры отказались расследовать дело, считая, что голуби – это несерьезное имущество. Однако в 2020 году трое граждан Румынии были заочно приговорены к 30 месяцам тюрьмы и оштрафованы на 340 000 евро. Но они так и не отбыли наказание, а Бунгенеэрс не получил ни компенсации, ни голубей.

Несмотря на все, спорт продолжается

Несмотря на трудности, бельгийские голубеводы не собираются останавливаться. «Когда ты голубевод, ты никогда не бросаешь», – говорит Ван Гавер.

Дешеэмаэкер добавляет: «Все голубеводы мечтают о лучшем голубе года. Больше волнения — это момент, когда голубь, выпущенный за 800 километров, возвращается домой и падает с неба прямо в твой голубятня».