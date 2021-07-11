В Бельгии умерла 90-летняя женщина: заразилась сразу двумя штаммами коронавируса

Непривитую женщину госпитализировали в больницу.

90-летняя женщина умерла в Бельгии после того, как заразилась одновременно двумя штаммами коронавируса — "альфа" ("британским" вариантом) и "бета" ("южноафриканским" вариантом).

Об этом информирует агентство Франс Пресс со ссылкой на бельгийских ученых.

Женщину без прививок против коронавируса в марте госпитализировали в больницу в городе Алсте. У нее зафиксировали хороший уровень кислорода и заражение коронавирусом, однако ее состояние быстро ухудшилось, и через пять дней пациентка умерла.

"Оба эти варианты в то время циркулировали в Бельгии, так что вполне вероятно, что женщина заразилась разными вариантами вируса от двух разных людей", — заявила молекулярный биолог Анна Ванкирберген.

Ученые считают, что феномен одновременного заражения несколькими штаммами "вероятно, недооценивается".

Отметим, вспышка индийского штамма "Дельта" в Украине может произойти уже в июле или, когда люди будут возвращаться после летних отпусков, что более вероятно. Об этом заявила врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская.

Что украинцам надо знать о штамме "Дельта"

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