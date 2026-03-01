В Бельгии военные впервые задержали танкер российского "теневого флота"

Танкер российского теневого флота / © скриншот с видео

Реклама

В Бельгии военные впервые задержали нефтяной танкер, принадлежащий российскому «теневому флоту».

Об этом он сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсети Х.

«В последние несколько часов наши Вооруженные силы при поддержке французских военных поднялись на борт нефтяного танкера, принадлежащего российскому теневому флоту. Судно сопровождают в порт Зебрюгге, где он будет задержан», — заявил Франкен.

Реклама

По словам министра, операцию «Синий нарушитель» выполнила команда «чрезвычайно храбрых военнослужащих».

Министр обороны Бельгии также пообещал предоставить больше информации в воскресенье.

Бельгийский вещатель VRT сообщает, что танкер называется Ethera. Судно ходит под гвинейским флагом.

Танкер находится в списке европейских санкций с октября 2025 года и в списке санкций США с июля.

Реклама

Судно последний раз отходило из порта Марокко.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили во время встречи с коллегами из стран Балтии и Северной Европы на полях Мюнхенской конференции по безопасности инициировал обсуждение возможного силового захвата судов «теневого флота» России. Цель столь решительного шага — перекрыть финансовые потоки, питающие российскую военную машину четвертый год подряд после начала полномасштабного вторжения в Украину.