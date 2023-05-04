В Бельгии задержаны чеченцы, готовившие теракты в здании НАТО

В Бельгии правоохранительные органы задержали группу из семи человек, планировавших террористические атаки.

Об этом сообщает прокуратура Бельгии, передает De Standaard.

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Известно, что задержанные обсуждали несколько сценариев атак из Бельгии, но пока не определились с целью.

"Говорили о строениях НАТО, но на данный момент эти планы не выглядят очень конкретными", – сказал представитель прокуратуры газете.

Почти все подозреваемые являются выходцами из Чечни. Трое из них имеют гражданство Бельгии и принадлежат людям, которые являются ярыми сторонниками террористической группировки "Исламское государство". Некоторые из них ранее были привлечены к ответственности за незначительные нарушения.

Правоохранители Бельгии произвели задержание после рейда в нескольких местах в Западной Фландрии и Генте в рамках расследования терроризма.

Все задержанные могут инкриминировать покушение на убийство, участие в террористической группе и подготовку теракта.

Напомним, ранее сообщалось, что в пакистанском Карачи боевики штурмовали штаб-квартиру полиции 17 февраля, в результате чего погибли два человека.

Кроме того, мы ранее информировали, что суд Испании поместил под стражу 74-летнего пенсионера, подозреваемого в рассылке почтовых конвертов со взрывчаткой.

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