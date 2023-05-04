В Бельгии задержаны чеченцы, готовившие теракты в здании НАТО

Некоторые из задержанных являются ярыми сторонниками террористической группировки "Исламское государство".
В Бельгии правоохранительные органы задержали группу из семи человек, планировавших террористические атаки.
Об этом сообщает прокуратура Бельгии, передает De Standaard.
Известно, что задержанные обсуждали несколько сценариев атак из Бельгии, но пока не определились с целью.
"Говорили о строениях НАТО, но на данный момент эти планы не выглядят очень конкретными", – сказал представитель прокуратуры газете.
Почти все подозреваемые являются выходцами из Чечни. Трое из них имеют гражданство Бельгии и принадлежат людям, которые являются ярыми сторонниками террористической группировки "Исламское государство". Некоторые из них ранее были привлечены к ответственности за незначительные нарушения.
Правоохранители Бельгии произвели задержание после рейда в нескольких местах в Западной Фландрии и Генте в рамках расследования терроризма.
Все задержанные могут инкриминировать покушение на убийство, участие в террористической группе и подготовку теракта.
Напомним, ранее сообщалось, что в пакистанском Карачи боевики штурмовали штаб-квартиру полиции 17 февраля, в результате чего погибли два человека.
Кроме того, мы ранее информировали, что суд Испании поместил под стражу 74-летнего пенсионера, подозреваемого в рассылке почтовых конвертов со взрывчаткой.
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