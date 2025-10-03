В Бельгии зафиксировали пролет 15 таинственных беспилотников над полигоном: что известно об инциденте

Дроны / © Pixabay

В Бельгии над военной базой Эльзенборн зафиксировали 15 дронов, происхождение которых пока неизвестно.

Об инциденте сообщило издание VRT News со ссылкой на Министерство обороны страны.

Ночью около 1:45 в пятницу над территорией военной базы Эльзенборн, расположенной в провинции Льеж недалеко от границы с Германией, обнаружили группу беспилотников. По данным оборонного ведомства, речь идет по меньшей мере о 15 аппаратах.

Интересно, что заметили их случайно, во время испытаний системы обнаружения дронов. Именно она и зафиксировала полеты. Как уточнил военный обозреватель VRT News Йенс Франсен, вероятно, аппараты пересекли бельгийско-немецкую границу, а полиция городка Дюрен в ФРГ также сообщила об их появлении.

База Эльзенборн занимает площадь около 28 км² и используется как тренировочный полигон, где проводятся стрелковые учения. Из-за этого инцидент получил особое внимание со стороны военных.

Пока неизвестно, кто именно руководил беспилотниками и с какой целью они находились над базой. Армия Бельгии начала расследование, чтобы выяснить все обстоятельства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в конце сентября над Осло и Копенгагеном заметили неизвестные дроны. Сейчас идет расследование.