В Бельгии затопленный дом рухнул во время интервью мэра: мебель вынесло потоками воды

В Бельгии затопленный дом рухнул во время интервью мэра: мебель вынесло потоками воды

Двое мужчин, чтобы спастись прыгнули с крыши дома на соседнее здание.

Бельгийский телеканал VTM зафиксировал момент, когда затопленный дом начал разрушаться во время интервью с местным мэром.

Так, в разгар телевизионного интервью мэра Пепинстера Филиппа Годена, задняя стена затопленного дома начала разрушаться. Интервью прервали, а камеру перевели на полуразрушенное здание, которое продолжало стремительно рушиться.

Также читайте Людей снимают с крыш вертолетами: Бельгия страдает от разрушительных наводнений

На видео видно, как мебель и другие предметы домашнего обихода проваливались через пол и падали в воду. Камера также зафиксировала двух мужчин, которые, чтобы спастись прыгнули с крыши дома на соседнее здание. Текущее состояние людей на крыше неизвестно.

Бельгия — среди нескольких европейских стран, которые на этой неделе пострадали от смертельного наводнения. По последним данным в Бельгии число погибших в результате наводнений возросло до 23.

В Пепинстери река Весдре вышла из берегов и затопила город. Муниципалитет сильно пострадал от наводнения, десятки домов были полностью или частично разрушены.

Напомним, количество жертв масштабного наводнения на западе Германии достигло 133.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку