В Бельгии затопленный дом рухнул во время интервью мэра: мебель вынесло потоками воды

Двое мужчин, чтобы спастись прыгнули с крыши дома на соседнее здание.
Бельгийский телеканал VTM зафиксировал момент, когда затопленный дом начал разрушаться во время интервью с местным мэром.
Так, в разгар телевизионного интервью мэра Пепинстера Филиппа Годена, задняя стена затопленного дома начала разрушаться. Интервью прервали, а камеру перевели на полуразрушенное здание, которое продолжало стремительно рушиться.
На видео видно, как мебель и другие предметы домашнего обихода проваливались через пол и падали в воду. Камера также зафиксировала двух мужчин, которые, чтобы спастись прыгнули с крыши дома на соседнее здание. Текущее состояние людей на крыше неизвестно.
Бельгия — среди нескольких европейских стран, которые на этой неделе пострадали от смертельного наводнения. По последним данным в Бельгии число погибших в результате наводнений возросло до 23.
В Пепинстери река Весдре вышла из берегов и затопила город. Муниципалитет сильно пострадал от наводнения, десятки домов были полностью или частично разрушены.
Напомним, количество жертв масштабного наводнения на западе Германии достигло 133.