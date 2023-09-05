В Бельгии заявили, что не могут передать Украине самолеты F-16: что произошло

Бельгия не будет отправлять свои самолеты F-16 в Украину из-за их плохого технического состояния

Руководство бельгийской армии считает, что самолеты F-16 находятся в плохом состоянии и не могут быть отправлены в Украину.

Об этом сообщает Euractiv.

"Дело не в том, что мы не хотим, но когда наши самолеты выводятся из эксплуатации, они изнашиваются. Эти самолеты уже налетали столько часов, что их конструкция износилась. Нельзя отправлять в Украину самолеты, которыми вы бы сами не воспользовались", — заявил бельгийский лейтенант Фредерик Гетинк.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо еще в феврале заявлял, что Брюссель не будет поставлять Украине боевые самолеты, и это подтвердил в мае министр обороны Бельгии Человек Дедондер.

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В то время как Де Кроо отметил необходимость этих самолетов для национальной армии и НАТО, Дедондер сказал, что страна не может отправить свои F-16 в Украину даже после одобрения США, поскольку они уже находятся "в конце своего жизненного цикла".

В то же время Гетинк рассказал, что Бельгия уже отправила в Украину автоматическое оружие, бронемашину Lynx и более 200 грузовиков Volvo, а также боеприпасы, топливо и медицинское оборудование. В дополнение к военной помощи Бельгия одобрила свой последний пакет поддержки для Украины в июне, в котором добавила 24 миллиона евро до 61,5 миллиона евро к выделенным средствам в прошлом году.

Однако, несмотря на это, Бельгия продолжает отставать от общих военных расходов, в частности, сравнивая с целевыми расходами НАТО в 2% ВВП.

В то время как в 2022 году Бельгия достигла 1,18% своего ВВП с точки зрения расходов на оборону, недавно опубликованный НАТО документ указывает, что в этом году этот показатель составит 1,13% ВВП или более 6,5 миллиарда евро. Это ставит Бельгию на предпоследнее место, уступая Испании (1,26%), но опережая Люксембург (0,72%).

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина может начать применять истребители F-16 уже весной 2024 года.

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