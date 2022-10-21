В Белгородской области рядом с нефтебазой – "хлопок": в небо вздымается густой черный дым (фото, видео)

Местные жители информируют о прилетах рядом с нефтебазой.

В Шебикино Белгородской области после обеда 21 октября произошел "хлопок". Половина города осталась без света.

Об этом сообщают местные паблики.

Местные жители в соцсети информируют о прилетах рядом с нефтебазой в Шебекино. Половина города осталась без света. В российских пабликах пишут о ракетном ударе. Как видно из фотографий, распространенных в телеграмм-каналах, на месте происшествия вспыхнул масштабный пожар. В небо вздымается густой черный дым.

Кроме того, местные жители Белгородской области публикуют видео с места происшествия.

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что пожар произошел на одном из промышленных предприятий. Причина – попадание снаряда.

"На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным, одна пострадала. Бригада медиков уже доставляет ее в больницу. Все оперативные службы находятся на месте", — написал он в телеграмм.

"Хлопок" в Белгороде

В Белгородской области с самого начала полномасштабного вторжения неспокойно. 16 октября в российском Белгороде сообщили о взрывах в районе аэропорта. Пока официально неизвестно, что там произошло. 15 октября в Белгороде, возможно, произошел "хлопок" на нефтебазе. В городе раздавались громкие взрывы.

14 октября российская ракета, летевшая в направлении Харькова, по неизвестным причинам упала на местную ТЭС в Белгороде. На месте возгорания возник пожар, в некоторых районах города исчез свет.

"Генерал Армагеддон": За военные преступления получил "Героя россии" - История Суровикина

Читайте также: