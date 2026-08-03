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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
176
Время на прочтение
1 мин

В Белгороде атаковали здание университета, где могли собирать беспилотники

В российском Белгороде атаковали здание БГТУ имени Шухова, где, по словам местных жителей, могли собирать и опробовать беспилотники.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Белгород

Белгород / © из соцсетей

В российском Белгороде подверглось атаке здание БГТУ имени Шухова. По словам местных жителей, в помещениях университета могли собирать и опробовать беспилотники.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ .

В Сети распространяют кадры возможных последствий удара. Информации о масштабах повреждений и пострадавших пока нет.

© из соцсетей

Официально данные об использовании здания для производства или тестирования дронов не подтверждены.

Напомним, ранее в российских городах Саратов и Энгельс раздались взрывы на фоне атаки беспилотников.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
176
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