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В Белгороде атаковали здание университета, где могли собирать беспилотники
В российском Белгороде атаковали здание БГТУ имени Шухова, где, по словам местных жителей, могли собирать и опробовать беспилотники.
В российском Белгороде подверглось атаке здание БГТУ имени Шухова. По словам местных жителей, в помещениях университета могли собирать и опробовать беспилотники.
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ .
В Сети распространяют кадры возможных последствий удара. Информации о масштабах повреждений и пострадавших пока нет.
Официально данные об использовании здания для производства или тестирования дронов не подтверждены.
Напомним, ранее в российских городах Саратов и Энгельс раздались взрывы на фоне атаки беспилотников.