В Белгороде атаковали здание университета, где могли собирать беспилотники

Белгород / © из соцсетей

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В российском Белгороде подверглось атаке здание БГТУ имени Шухова. По словам местных жителей, в помещениях университета могли собирать и опробовать беспилотники.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ .

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В Сети распространяют кадры возможных последствий удара. Информации о масштабах повреждений и пострадавших пока нет.

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© из соцсетей

Официально данные об использовании здания для производства или тестирования дронов не подтверждены.

Напомним, ранее в российских городах Саратов и Энгельс раздались взрывы на фоне атаки беспилотников.

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