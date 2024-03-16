В Белгороде "бавовна": раздаются взрывы, есть пожары: местные говорят о "прилетах" (фото, видео)

В Белгороде с утра громко.
В российском Белгороде утром 16 марта раздались взрывы. В городе вспыхнуло несколько пожаров. Возгорания были на открытой территории, также горели автомобили. Местные говорят о "прилетах" в разных частях города.
Об этом пишут российские паблики.
Министерство обороны России заявило об "успешной" работе ПВО. Там отчитались, что якобы ночью были уничтожены пять беспилотников в Курской области, три дрона, реактивный снаряд и ракета "Точка-У" в Белгородской области.
А к утру 16 марта Минобороны РФ заявило о якобы обстреле Белгородской области из РСЗО RM-70 "Вампир" и уничтожении восьми реактивных снарядов, а также двух дронов.
Напомним, в Самарской области дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода.
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