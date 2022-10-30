В Белгороде цинковые гробы, в которых привезли оккупантов, выбросили на помойку вместе с пакетами для трупов: фото

В г. Белгород РФ ритуальная служба выбросила на помойку цинковые гробы и пакеты для трупов, которые уже были использованы. Местных жителей это шокировало и испугало.

Об этом пишет телеграмм-канал Baza.

Инцидент произошел на одной из улиц Белгорода. Когда местные жители пришли, чтобы вынести мусор, увидели там цинковые гробы, пакеты для тел, иконы и другую атрибутику. Россияне были в шоке от увиденого.

По данным телеграмм-канала, это были использованы гробы, в которых в Россию прислали тела ликвидированных в Украине оккупантов. Однако в РФ родственники захватчиков решили похоронить их тела в обычном гробу, а цинковые ритуальные агентства просто выбросили на свалку. Там использованные гробы пролежали несколько суток.

Ситуация в Белгородской области России

Белгородская область расположена на границе с Украиной, поэтому там часто происходят странные инциденты — взрывы, стрельба среди мобилизованных и другое.

Опасаясь нападения оккупанты в Белгородской области начали устанавливать защитные противотанковые сооружения.

В октябре в Белгородской области РФ российские военные расстреляли 55-летнего местного жителя. Человек был нетрезв, он гулял по окраине села и случайно попал на позиции оккупационной армии.

Также в городе Шебекино Белгородской области 22 октября раздались взрывы. После этого местные бросились бежать из этого населенного пункта.

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