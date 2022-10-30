Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Белгороде цинковые гробы, в которых привезли оккупантов, выбросили на помойку вместе с пакетами для трупов: фото

Дата публикации
Просмотры
3774
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Белгороде цинковые гробы, в которых привезли оккупантов, выбросили на помойку вместе с пакетами для трупов: фото

Фото: Baza

Жителей Белгорода испугали цинковые гробы.

В г. Белгород РФ ритуальная служба выбросила на помойку цинковые гробы и пакеты для трупов, которые уже были использованы. Местных жителей это шокировало и испугало.

Об этом пишет телеграмм-канал Baza.

Инцидент произошел на одной из улиц Белгорода. Когда местные жители пришли, чтобы вынести мусор, увидели там цинковые гробы, пакеты для тел, иконы и другую атрибутику. Россияне были в шоке от увиденого.

По данным телеграмм-канала, это были использованы гробы, в которых в Россию прислали тела ликвидированных в Украине оккупантов. Однако в РФ родственники захватчиков решили похоронить их тела в обычном гробу, а цинковые ритуальные агентства просто выбросили на свалку. Там использованные гробы пролежали несколько суток.

Ситуация в Белгородской области России

Белгородская область расположена на границе с Украиной, поэтому там часто происходят странные инциденты — взрывы, стрельба среди мобилизованных и другое.

Опасаясь нападения оккупанты в Белгородской области начали устанавливать защитные противотанковые сооружения.

В октябре в Белгородской области РФ российские военные расстреляли 55-летнего местного жителя. Человек был нетрезв, он гулял по окраине села и случайно попал на позиции оккупационной армии.

Также в городе Шебекино Белгородской области 22 октября раздались взрывы. После этого местные бросились бежать из этого населенного пункта.

Читайте также:

Атака на Черноморский флот, Россия выходит из зерновой сделки, обмен пленными — новости на утро

Атака на Черноморский флот, Россия выходит из зерновой сделки, обмен пленными — новости на утро

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3774
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация