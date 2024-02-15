В Белгороде – громкие взрывы и серьезные "прилеты": фото и видео разрушений

Сообщается о гибели шести человек. Минобороны РФ утверждает о сбитии 14 снарядов якобы украинского РСЗО RM-70 Vampire.

Россияне заявили об обстреле Белгорода днем 15 февраля, там прогремела серия взрывов и зафиксированы падения обломков. Могли погибнуть по меньшей мере шесть человек, еще 10 пострадали.

Об этом сообщают российские паблики и Минобороны РФ.

В Белгороде прогремел ряд взрывов, в ходе которых россияне заявили об обстреле. Сообщается о падении обломков на торговый центр "Магнит", территорию школы №42, на улицы частного сектора. Поврежденны автомобили.

Согласно кадрам с места событий, существенно была повреждена лицевая часть ТЦ, задеты и иссечены оба этажа здания, а также пункт набора воды. В момент удара в ТЦ находились местные, пришедшие за покупками.

Разрушения и обломки в Белгороде после "прилетов" 15 февраля/Фото: российские Telegram-каналы

"Прилеты" также зафиксированы в городе Губкин Белгородской области. Паблики пишут о попытке ударить по местной нефтебазе.

Погибшие в Белгороде

Сообщается, что по меньшей мере шесть жителей Белгорода погибли и 10 пострадали. Шесть раненых находятся в тяжелом состоянии с осколочными ранениями головы и конечностей.

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Двое мужчин погибли на входе в ТЦ: обломок ракеты упал там, когда они заходили в здание. В пабликах сообщается, что некоторых людей обстрел застал на парковке возле ТЦ. Так, там погибла женщина с дочерью.

Дети, находившиеся в школе во время "прилетов", спустились на цокольный этаж в бомбоубежище. Домой никого не отпускают, чтобы не подвергать опасности.

К ТЦ прибыли около пяти автомобилей скорой помощи.

Разрушения и обломки в Белгороде после "прилетов" 15 февраля/Фото: российские Telegram-каналы

Белгородцы находят на улицах обломки от чего-то сбитого в небе.

Разрушения и обломки в Белгороде после "прилетов" 15 февраля/Фото: российские Telegram-каналы

Разрушения и обломки в Белгороде после "прилетов" 15 февраля/Фото: российские Telegram-каналы

В то же время в Минобороны РФ заявили о сбитии над Белгородской областью 14 снарядов якобы украинской РСЗО RM-70 Vampire.

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Разрушения и обломки в Белгороде после "прилетов" 15 февраля/Фото: российские Telegram-каналы

Разрушения и обломки в Белгороде после "прилетов" 15 февраля/Фото: российские Telegram-каналы

Разрушения и обломки в Белгороде после "прилетов" 15 февраля/Фото: российские Telegram-каналы

Разрушения и обломки в Белгороде после "прилетов" 15 февраля/Фото: российские Telegram-каналы

В Белгороде сняли на видео взрывы и "прилеты"

Напомним, 14 февраля бойцы легиона "Свобода России" пообещали ответ за российские обстрелы по Харькову и анонсировали демилитаризацию всего приграничного региона Белгородской области РФ.

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