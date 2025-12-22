В Белгороде мужчина захватил отделение банка и взял заложников

Банк

В центре российского Белгорода произошел инцидент с захватом заложников в отделении «Промсвязьбанка».

Об этом сообщает ряд российских телеграм-каналов.

По имеющейся информации, инцидент произошел в отделении банка на улице Преображенской, 59. Здание оперативно оцепили правоохранители, на месте работали силовые структуры и экстренные службы. Движение транспорта на прилегающем участке дороги было перекрыто.

Как отмечают источники, мужчина, который зашел в банк, заявил, что имеет при себе взрывное устройство, якобы закрепленное на его теле. Он потребовал провести переговоры с участием сотрудников ФСБ. На момент начала операции точное количество возможных заложников оставалось неизвестным.

Впоследствии стало известно, что мужчина отпустил всех людей, которые находились внутри отделения. После этого правоохранители вступили с ним в переговоры. В конце концов он добровольно сдался силовикам.

Предварительно сообщается, что взрывного устройства при задержанном не обнаружили. Официальные органы пока не обнародовали детальной информации относительно мотивов его действий или правовой квалификации происшествия.

