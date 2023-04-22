В Белгороде нашли еще одну российскую бомбу: эвакуировали более 3 тысяч человек (видео)

Пятисоткилограммовая авиабомба ФАБ после падения вошла на несколько метров под землю.

В субботу, 22 апреля, в российском городе Белгороде, где недавно взорвалась случайно сброшенная российским самолетом авиабомба, обнаружили еще один взрывоопасный предмет. Рядом с местом недавнего взрыва обнаружили неразорвавшийся боеприпас.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Из 17 многоэтажек, расположенных вблизи места падения бомбы, эвакуировали более 3 тысяч человек, также отвезли на эвакуаторах припаркованные автомобили.

Российские пропагандисты сообщают, что бомбу обнаружили только сегодня, хотя мэр Белгорода сообщал о работе взрывотехников еще накануне.

Впоследствии в спасательных службах объяснили, что вчера поисковым работам мешало переувлажнение почвы. Сегодня в близлежащих домах отключили водоснабжение, очевидно, причиной подтопления была утечка из водопровода — вероятно, его повредило бомбой или она была в ветхом состоянии из-за недосмотра местных коммунальщиков.

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Взрывотехники установили, что это 500-килограммовая авиабомба ФАП. После падения она на 7 метров вошла в землю, но не разорвалась. Снаряд вытащили из земли и вывезли для уничтожения на полигон.

Это старый советский боеприпас, производившийся в 1950-60 годах, использовался Советским Союзом в войне в Афгатнистане и российской армией в Сирии. Во время вторжения в Украину войска России использовали ФАБ-500 для бомбардировки Харькова, Чернигова, Изюма и Сум. Такими авиабомбами разрушали "Азовсталь" в Мариуполе.

В марте 2022 года российский самолет сбросил бомбу ФАБ-500 на 9-этажный жилой дом на Северной Салтовке в Харькове. Бомба застряла в техническом этаже, но не взорвалась.

Напомним, вечером 20 апреля в российском Белгороде посреди улицы упала авиабомба, раздался мощный взрыв. Пропаганда РФ обвинила Украину, однако со временем ответственность за взрыв взяло на себя российское минобороны.

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