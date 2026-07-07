В Белгороде после ракетной атаки вспыхнул объект "Газпрома" - что известно

Пожар в Белгороде / © ASTRA

Реклама

В российском Белгороде после ракетной атаки вспыхнул пожар на территории Белгородского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМХ). Об этом сообщает издание ASTRA .

По данным журналистов, атакуемый объект расположен на улице Мичурина, 89А. После удара там возник пожар.

Согласно открытым данным, Белгородское ЛПУМГ является филиалом ООО "Газпром трансгаз Москва", входящего в структуру ПАО "Газпром". Подразделение отвечает за эксплуатацию объектов магистральной транспортировки газа на территории Белгородской области и обеспечение снабжения природным газом потребителям региона.

Реклама

Официальной информации о масштабах повреждений, возможных перебоях в работе объекта или пострадавших пока нет. Российские власти детали инцидента не комментировали.

Ранее мы сообщали, что в июне Силы обороны Украины поразили более 200 тысяч вражеских целей , установив рекорд по эффективности боевой работы. Основной акцент был на уничтожении логистики противника: складов, транспорта и маршрутов снабжения. За месяц украинские военные ликвидировали или тяжело ранили почти 28 тысяч российских окупантов. Также в июне зафиксировано рекордное количество пораженной артиллерии, перехвачено 49 575 вражеских дронов и установлен самый высокий показатель по уничтожению автомобильной и мототехники РФ.

Новости партнеров