- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 142
- Время на прочтение
- 1 мин
В Белгороде после серии взрывов пропал свет и отопление: видео
Очевидцы сообщают о 5-6 громких взрывах, нескольких ярких вспышках в небе и столбе дыма в российском городе.
В четверг, 5 февраля, в российском Белгороде прогремели взрывы, после которых в центральной части города и отдельных районах исчезло электроснабжение и отопление.
Местные паблики пишут об атаке ракетами Himars.
Очевидцы сообщают о 5-6 громких взрывах, нескольких ярких вспышках в небе и столбе дыма в одном из районов города.
«Прилеты» фиксируют в районе Белгородской ТЭЦ и на электроподстанциях.
Незадолго до взрывов в российском городе была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Официальной информации о последствиях атаки от российских властей пока не было.
Сообщается, что ранее Силы обороны Украины нанесли удары по позициям ПВО в Белгородской области.
Ударные дроны атаковали три позиции мобильных радиолокационных станций. Две из них — выведены из строя.
Также был нанесен удар беспилотниками по позициям ПВО в районе села Новоселовка в Старооскольском округе. Результат удара неизвестен.
Напомним, в ночь на 5 февраля в Ростовской области России сообщили о массированной атаке беспилотников. О взрывах заявляли жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска и Азова.