В Белгороде после серии взрывов пропал свет и отопление: видео

Очевидцы сообщают о 5-6 громких взрывах, нескольких ярких вспышках в небе и столбе дыма в российском городе.

Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

В четверг, 5 февраля, в российском Белгороде прогремели взрывы, после которых в центральной части города и отдельных районах исчезло электроснабжение и отопление.

Местные паблики пишут об атаке ракетами Himars.

Очевидцы сообщают о 5-6 громких взрывах, нескольких ярких вспышках в небе и столбе дыма в одном из районов города.

«Прилеты» фиксируют в районе Белгородской ТЭЦ и на электроподстанциях.

Незадолго до взрывов в российском городе была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Официальной информации о последствиях атаки от российских властей пока не было.

Сообщается, что ранее Силы обороны Украины нанесли удары по позициям ПВО в Белгородской области.

Ударные дроны атаковали три позиции мобильных радиолокационных станций. Две из них — выведены из строя.

Также был нанесен удар беспилотниками по позициям ПВО в районе села Новоселовка в Старооскольском округе. Результат удара неизвестен.

Напомним, в ночь на 5 февраля в Ростовской области России сообщили о массированной атаке беспилотников. О взрывах заявляли жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска и Азова.

