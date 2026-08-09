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В Белгороде прогремела серия мощных взрывов: сообщают о массированной атаке дронов (видео)
В русском Белгороде ночью раздалась серия мощных взрывов. Местные жители сообщают о массированной атаке беспилотников на город.
В российском Белгороде в ночь на 9 августа прогремели многочисленные взрывы. По сообщениям местных жителей и мониторинговых ресурсов, город подвергся атакам беспилотников.
Очевидцы заявляют о серии мощных взрывов в разных районах Белгорода. Предварительно речь идет о массированной атаке БПЛА.
Информации о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших пока нет. Российские власти на момент появления первых сообщений подробных данных о последствиях атаки не обнародовали.
Информация уточняется.
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