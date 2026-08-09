В Белгороде прогремела серия мощных взрывов: сообщают о массированной атаке дронов (видео)

Белгород / © из соцсетей

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В российском Белгороде в ночь на 9 августа прогремели многочисленные взрывы. По сообщениям местных жителей и мониторинговых ресурсов, город подвергся атакам беспилотников.

Очевидцы заявляют о серии мощных взрывов в разных районах Белгорода. Предварительно речь идет о массированной атаке БПЛА.

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© из соцсетей

© из соцсетей

Информации о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших пока нет. Российские власти на момент появления первых сообщений подробных данных о последствиях атаки не обнародовали.

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Информация уточняется.

Ранее сообщалось о том, что в Белгороде исчез свет: росСМИ пишут о возможной атаке на ТЭЦ

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