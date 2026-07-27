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В Белгороде прогремела серия мощных взрывов: сообщают об ударе по зданию ФСБ
Над российским Белгородом после взрывов поднялся столб дыма. Официальной информации о последствиях пока нет.
В русском Белгороде ночью раздалась серия мощных взрывов. Перед этим местные Telegram-каналы сообщали о налете беспилотников.
В Сети опубликовали видео момента одного из взрывов. Очевидцы утверждают, что в городе было очень громко, а после ударов над Белгородом начал подниматься столб дыма.
По предварительной информации, серия ударов могла прийтись на здание управления ФСБ России в Белгородской области.
Официальные российские службы пока не сообщали о повреждениях, пострадавших или точном месте попадания. Информация по удару по зданию УФСБ требует подтверждения.
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