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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
88
Время на прочтение
1 мин

В Белгороде прогремела серия мощных взрывов: сообщают об ударе по зданию ФСБ

Над российским Белгородом после взрывов поднялся столб дыма. Официальной информации о последствиях пока нет.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Удар по Белгороду

Удар по Белгороду / © из соцсетей

В русском Белгороде ночью раздалась серия мощных взрывов. Перед этим местные Telegram-каналы сообщали о налете беспилотников.

/ © из соцсетей

© из соцсетей

В Сети опубликовали видео момента одного из взрывов. Очевидцы утверждают, что в городе было очень громко, а после ударов над Белгородом начал подниматься столб дыма.

По предварительной информации, серия ударов могла прийтись на здание управления ФСБ России в Белгородской области.

Официальные российские службы пока не сообщали о повреждениях, пострадавших или точном месте попадания. Информация по удару по зданию УФСБ требует подтверждения.

Ранее сообщалось о том, что в Белгороде исчез свет: росСМИ пишут о возможной атаке на ТЭЦ

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
88
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