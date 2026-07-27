В Белгороде прогремела серия мощных взрывов: сообщают об ударе по зданию ФСБ

Удар по Белгороду / © из соцсетей

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В русском Белгороде ночью раздалась серия мощных взрывов. Перед этим местные Telegram-каналы сообщали о налете беспилотников.

© из соцсетей

В Сети опубликовали видео момента одного из взрывов. Очевидцы утверждают, что в городе было очень громко, а после ударов над Белгородом начал подниматься столб дыма.

По предварительной информации, серия ударов могла прийтись на здание управления ФСБ России в Белгородской области.

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Официальные российские службы пока не сообщали о повреждениях, пострадавших или точном месте попадания. Информация по удару по зданию УФСБ требует подтверждения.

Ранее сообщалось о том, что в Белгороде исчез свет: росСМИ пишут о возможной атаке на ТЭЦ

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