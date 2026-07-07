ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
33
Время на прочтение
1 мин

В Белгороде прозвучала серия взрывов: сообщают о пожарах на энергообъектах, блекауте и ударе по аэропорту

В русском Белгороде ночью раздалась серия взрывов. В соцсетях и мониторинговых каналах сообщают о пожарах на объектах энергетической инфраструктуры, перебоях с электроснабжением и поражении аэропорта.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Белгород

Белгород / © из соцсетей

В ночь на 7 июля в российском Белгороде прозвучала серия взрывов. По информации мониторинговых Telegram-каналов, в частности, Exilenova_plus и сообщениями, распространяемыми в соцсетях, под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры города.

Предварительно сообщается о поражении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), после чего на месте возник масштабный пожар. Также жители сообщают о блекауте в части города и перебоях с электроснабжением.

Кроме того, по неподтвержденным данным, под удар попал аэропорт Белгорода. После взрывов на его территории вспыхнул пожар.

Отдельно мониторинговые каналы сообщают о возгорании на территории Белгородского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

Официального подтверждения информации о масштабах повреждений этих объектов пока нет.

Ранее мы сообщали, что в июне Силы обороны Украины поразили более 200 тысяч вражеских целей , установив рекорд по эффективности боевой работы. Основной акцент был на уничтожении логистики противника: складов, транспорта и маршрутов снабжения. За месяц украинские военные ликвидировали или тяжело ранили почти 28 тысяч российских окупантов. Также в июне зафиксировано рекордное количество пораженной артиллерии, перехвачено 49 575 вражеских дронов и установлен самый высокий показатель по уничтожению автомобильной и мототехники РФ.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
33
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie