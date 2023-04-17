В Белгороде "расцвело" несколько "бавовн": власти заявляют об "обстреле" (фото)

Губернатор сообщил о разрушении и повреждении ряда домов.
Россияне заявили о якобы обстрелах разных уголков Белгорода и окрестностей днем 17 апреля.
Об этом сообщает местные паблики и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Так, телеграмм-каналы заявляют об "обстреле" поселка Красное Шебекинского городского округа. Сообщается о повреждении фермы, однако без жертв.
"В результате обстрела на ферме вспыхнуло сенохранилище. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела", – прокомментировал инцидент Гладков.
Паблики также заявили о двух "обстрелах" Грайворонского городского округа и хутора Лозовая Рудка Борисовского района.
"Пострадавших нет. Есть разрушения в одном частном жилом доме: иссечена крыша и фасад здания, выбиты окна. Оперативные и аварийные службы на месте приступают к ликвидации последствий", – заявил губернатор региона.
Он также заявил об "обстреле" села Муром. Там зафиксированы разрушения: Гладков утверждает, что якобы снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он был полностью разрушен. Пострадавших нет. Губернатор заявил о различных повреждениях еще в трех частных домовладениях.
Напомним, в ночь на 17 апреля жители Курской области РФ заявляли о звуках взрывов. Местные начали жаловаться вскоре после того, как из-за "бавовны" жаловались жители Белгорода.
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