В Белгороде раздался взрыв в здании областного управления МВД: местные власти заявили об атаке дрона

В результате взрыва в здании выбиты окна на 3-м и 4-м этажах, иссечен фасад.

В среду, 27 марта, в российском городе Белгороде возле границы с Украиной раздался взрыв в здании областного управления МВД РФ. Местные власти заявили об атаке украинского беспилотника.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в административное здание врезался БпЛА.

По его словам, в результате взрыва в здании выбиты окна на 3-м и 4-м этажах, иссечен фасад.

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Гладков также заявил об одной пострадавшей женщине, у которой осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Ее госпитализировали.

По информации местных пабликов, на место взрыва поехали "скорые" и пожарные машины, движение транспорта на проспекте Славы, где раздался взрыв, перекрыто.

Telegram-канал Mash сообщает, что пострадали четыре человека — у всех осколочные ранения.

Гладков и российские пропагандисты винят в атаке Украину.

ВСУ и украинские спецслужбы эти заявления не комментировали.

Напомним, российские добровольцы, воюющие против путинского режима, продолжают рейд на территории РФ. Бойцы легиона "Свобода России" недавно передали "привет" министру обороны РФ Сергею Шойгу с территории Белгородской области.

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