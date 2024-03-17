В Белгороде российская ПВО атакует своих же граждан – фото

На головы жителей Белгорода продолжают падать ракеты российской ПВО. Пытаясь сбить летящие по военным целям ВС РФ ракеты, россияне "приземляют" снаряды на гражданской инфраструктуре и традиционно обвиняют в этом Украину.

Об этом пишет военный эксперт Александр Коваленко.

За последние дни жители российского Белгорода опубликовали множество фото и видео с обломками не украинских ракет, а элементами для С-300, ЗРК "Тор-М2", ЗРПК "Панцирь-С1".

По словам Коваленко, обычные жители Белгорода не смогут отличить разные классы боеприпасов от ракет ПВО, однако российские военные корреспонденты, квалификации которых для этого хватает, продолжают рассказывать россиянам об обстрелах ВСУ.

Обломки российской ПВО в Белгороде/Фото: Telegram

Обломки российской ПВО в Белгороде/ Фото: Telegram

Обломки российской ПВО в Белгороде/ Фото: Telegram

Обломки российской ПВО в Белгороде/ Фото: Telegram

Обломки российской ПВО в Белгороде/ Фото: Telegram

"Понятное дело, среднестатистический житель Белгорода не отличит 122-мм реактивный снаряд от 5В55 ЗРК С-300, но самое смешное, что так называемые российские "военкоры", которые, по идее, должны хоть немного разбираться в типах средств поражения, выдают российские ЗУР за "доказательства" преступлений укронацистов!", - резюмировал эксперт.

Напомним, в Белгороде утром 17 марта звучала воздушная тревога о ракетной опасности. По словам очевидцев, случился пожар в частном секторе (видео).

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