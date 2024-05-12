В Белгороде сложился подъезд 10-этажного жилого дома: есть погибшие и пострадавшие (фото)

В местных пабликах сообщали о работе ПВО, а теперь власти обвиняют в "обстреле Украины".

Днем в воскресенье, 12 мая, в российском Белгороде обрушился подъезд 10-этажного жилого дома, в результате чего погибли и ранены.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы и СМИ.

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Российские власти традиционно обвиняют в обстреле Украину. Губернатор Вячеслав Гладков заявляет о попадании снаряда. Однако перед этим в Сети не было никакой информации о взрывах.

"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого до первого этажа. Выехал на место", — написал он.

Также интересно, что российские пропагандисты представляют разную информацию о количестве жертв. То писали о 10 человек, то о 4, то о 5.

Как видно по видео, активно распространяемому в телеграмм-каналах, не было ни одного прилета. Похоже, взрыв произошел в квартире на нижнем этаже. Однако до этого в местных пабликах сообщали о работе ПВО.

Напомним, поздно вечером 11 мая в российском Белгороде раздались мощные взрывы.

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