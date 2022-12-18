В Белгороде снова "бавовна" – повреждены автомобили, в многоэтажках вылетели стекла (фото, видео)

В Белгороде и районе снова неспокойно, местные сообщают о звуках взрывов и "прилетах".

В воскресенье, 18 декабря, в российском городе Белгород, что за 40 км от российско-украинской границы, снова слышны взрывы. По официальной версии – работает система противовоздушной обороны.

О звуках взрывов начали писать местные в Telegram каналах.

Впоследствии стали появляться фотографии, на которых видно, что в некоторых многоэтажках повреждены окна. Есть также поврежденные автомобили.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, известно о четырех пострадавших. Однако больше подробностей чиновник не сообщил.

Тревожная ситуация в Белгороде

В Белгородской области РФ с начала полномасштабной войны происходят взрывы на нефтебазах и складах с оружием. Также в этом районе часто падают российские ракеты С-300, россияне запускаемые по Харькову.

Так, в ночь на 12 декабря в области снова раздались звуки взрывов.

В конце ноября Белгородский губернатор снова заявил об "обстрелах" – в области частично исчезли свет и вода.

В Белгородской области 19 ноября произошел взрыв, а местные власти заявили о якобы обстреле города Шебекино.

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