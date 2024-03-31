В Белгороде снова "бавовна": власти отчитались о сбитии "воздушных целей" – видео, фото

Власти РФ заявили об очередной атаке по Белгородской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке на регион и даже отчитался об успешной работе ПВО и сбитии 10 "воздушных целей" над Белгородом и областью утром 31 марта.
По его словам, якобы было возгорание в частном доме, есть пострадавшая и повреждения.
В Белгороде в результате атаки выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, повреждены 18 частных жилых домовладений, осколками повреждены три автомобиля. Также есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения.
Как заявило Минобороны РФ, было "сбито 10 снарядов РСЗО "Вампир".
Напомним, житель Белгорода написал заявление на военных РФ из-за падения бомб на область (фото).
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