В Белгороде снова "бавовна": власти отчитались о сбитии "воздушных целей" – видео, фото

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке на регион и даже отчитался об успешной работе ПВО и сбитии 10 "воздушных целей" над Белгородом и областью утром 31 марта.

По его словам, якобы было возгорание в частном доме, есть пострадавшая и повреждения.

В Белгороде в результате атаки выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, повреждены 18 частных жилых домовладений, осколками повреждены три автомобиля. Также есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения.

В Белгороде утром 31 марта снова произошла "бавовна" /Фото: Astra

В Белгороде утром 31 марта снова произошла "бавовна" /Фото: Astra

В Белгороде утром 31 марта снова произошла "бавовна" /Фото: Astra

Как заявило Минобороны РФ, было "сбито 10 снарядов РСЗО "Вампир".

Напомним, житель Белгорода написал заявление на военных РФ из-за падения бомб на область (фото).

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