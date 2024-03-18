В Белгороде снова заявили об обстреле: видео взрывов, фото разрушений

После взрывов в Белгороде местные жители находят разбросанные по улицам обломки.
В российском Белгороде раздалась серия взрывов утром 18 марта. Там заявили об обстреле, повреждении зданий и транспорта.
Об этом сообщили местные телеграм-каналы и Минобороны РФ.
Утром в Белгороде звучала сирена воздушной тревоги в связи с ракетной опасностью. В то же время в городе раздавались взрывы – их звуки местные жители зафиксировали на видео.
Впоследствии мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил об обстреле и пострадавшем. В городе поврежден один частный дом, местный склад, два автомобиля и автобус. Оценка ущерба продолжается.
Местные жители сообщили, что поврежден также магазин стройматериалов и теплица. В соседних домах выбило окна.
После взрывов по городу люди находят неизвестные обломки.
В Минобороны России заявили, что в небе над Белгородской областью якобы сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 "Вампир".
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Напомним, 17 марта российские добровольцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" повторили свой призыв к жителям Курской и Белгородской областей, чтобы те срочно эвакуировались. Ограниченная военная операция российских добровольцев продолжается.
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