В Белгороде снова заявили об обстреле: видео взрывов, фото разрушений

После взрывов в Белгороде местные жители находят разбросанные по улицам обломки.

В российском Белгороде раздалась серия взрывов утром 18 марта. Там заявили об обстреле, повреждении зданий и транспорта.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы и Минобороны РФ.

Утром в Белгороде звучала сирена воздушной тревоги в связи с ракетной опасностью. В то же время в городе раздавались взрывы – их звуки местные жители зафиксировали на видео.

Впоследствии мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил об обстреле и пострадавшем. В городе поврежден один частный дом, местный склад, два автомобиля и автобус. Оценка ущерба продолжается.

Местные жители сообщили, что поврежден также магазин стройматериалов и теплица. В соседних домах выбило окна.

После взрывов по городу люди находят неизвестные обломки.

В Минобороны России заявили, что в небе над Белгородской областью якобы сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 "Вампир".

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Последствия обстрела Белгорода 18 марта/Фото: российские телеграм-каналы

Последствия обстрела Белгорода 18 марта/Фото: российские телеграм-каналы

Последствия обстрела Белгорода 18 марта/Фото: российские телеграм-каналы

Последствия обстрела Белгорода 18 марта/Фото: российские телеграм-каналы

Последствия обстрела Белгорода 18 марта/Фото: российские телеграм-каналы

Последствия обстрела Белгорода 18 марта/Фото: российские телеграм-каналы

Белгород – снова под обстрелом: звуки взрывов сняли на видео

Напомним, 17 марта российские добровольцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" повторили свой призыв к жителям Курской и Белгородской областей, чтобы те срочно эвакуировались. Ограниченная военная операция российских добровольцев продолжается.

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