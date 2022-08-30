В Белгороде сообщают о "хлопке": на железнодорожном вокзале огромные очереди, чтобы выехать из города

В городе Белгороде РФ вечером, 29 августа, местные жители слышали звуки взрывов в районе аэропорта.

На вокзале российского города также заметили огромные очереди из желающих уехать из Белгорода.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

В телеграмм-каналах Белгорода сообщают, что 23:30 они слышали "хлопки" в районе местного аэропорта. Пока информации о взрывах нет.

Фото: Фото из социальных сетей

Также в Сети показали огромные очереди на железнодорожном вокзале Белгорода. Люди якобы пытаются уехать в сторону Москвы.

Напомним, в Белгородской области РФ вечером 18 августа произошел пожар на российских складах боеприпасов. Это произошло вблизи российского села Тимоново в Белгородской области. Местные власти подтвердили, что там взрываются склады с боеприпасами.

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